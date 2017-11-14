"Yakaladığımız ivmeyi sürdürmeliyiz"
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, son haftalarda yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini söyledi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, milli maç nedeniyle lige verilen ara öncesindeki 4 maçta 8 puan topladıklarını hatırlattı. Böylelikle güzel bir ivme yakaladıklarını ifade eden Sözeri, "Yakaladığımız ivmeyi sürdürmeliyiz. Bu yüzden de Adana Demirspor deplasmanı bizim için önem arz ediyor." dedi. Adana Demirspor'un ligdeki önemli takımlardan biri olduğunu anlatan Sözeri, şöyle konuştu:
"Adana Demirspor'u yendiğimiz takdirde üst sıralardaki hedefimize yaklaşacağız. Bunun için dersimize çok iyi çalışıyoruz. Zor bir maç olacağı kesin. Ekip olarak el ele verip bu maçın üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." Sözeri, hazırlık çalışmalarının iyi geçtiğine işaret ederek, milli maç arasında eksikliklerini de tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti. Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 15.30'da başlayacak.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:26
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
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