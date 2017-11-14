Çarıkçı: 2'nci devre lige ağırlığımızı koyacağız

Boluspor, 20 Kasım'da Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcuların morallerinin oldukça yüksek olduğu görüldü.



Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Gaziantepspor maçına odaklandıklarını belirterek, "Şu anda Özgür İleri, dışında takımda sakat oyuncumuz yok. Samsunspor karşısında aldığımız 3 puan bizi mutlu etti. Boluspor'un üzerindeki kırılgan yapı, moralsizlik bir nebze bitti. Takımda şu anda herkes rahat, mutlu. Bu hafta rakibimiz Gaziantepspor. Çok koşan, mücadele eden bir takım. Bizi kolay maç beklemiyor. Teknik heyetimiz bu maça özel olarak hazırlandı. 3 puan bekliyoruz. Takımımız karşılaşmaya kadar inşallah hazır olacak" dedi.



'TAKIMIN ÖZGÜVENİ GELDİ'

Harcanan paraların başarı için bazen yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Çarıkçı, "Bazen mütevazı bütçelerle takımlar şampiyon olabiliyor veya çok para harcayan ekipler şampiyon olamıyor. Maalesef bu sene sakatlıklardan kurtulamadık. Takım olamadık. 20 günden bu yana yeni hocamızla beraberiz. 'Nerede hata yaptık, nasıl oldu' gibi konularda görüşmeler yaptık. Takımın öz güveninin geldiğini görmekteyim. Antrenmanlardaki hırs bizi mutlu ediyor. Belki çok kötü günler geçirdik ama devre arasına kadar alacağımız en yüksek puanı elde etmeliyiz. İkinci devre bu lige ağırlığını koyabilecek bir takımımız var" diye konuştu. Çarıkçı, ara transfer döneminde ilk etapta santrafor bölgesi için oyuncu düşündüklerini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.