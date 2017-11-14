Boluspor, Gaziantepspor maçına odaklandı

Çarıkçı, kent merkezinde bulunan bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda Özgür İleri dışında takımda sakat oyuncunun olmadığını kaydetti. Gaziantepspor ile ligin 12. haftasında oynayacakları maça odaklandıklarını vurgulayan Çarıkçı, "Samsunspor karşısında aldığımız 3 puan bizi mutlu etti. Boluspor'un üzerindeki kırılgan yapı, moralsizlik bir nebze bitti. Takımda şu anda herkes rahat, mutlu. Bu hafta rakibimiz Gaziantepspor, çok koşan, mücadele eden bir takım. Bizi kolay maç beklemiyor." ifadelerini kullandı. Çarıkçı, teknik heyetin bu maça özel hazırlandığını vurgulayarak, "Bu maçtan 3 puan bekliyoruz. İnşallah karşılaşmaya kadar takım tam hazır olacak. İnşallah 3 puan bizim olur." diye konuştu.

"TAKIM OLAMADIK"

Başkan Çarıkçı, futbolda büyük transferler ve büyük paraların her zaman başarıyı getirmeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bazen mütevazı bütçelerle takımlar şampiyon olabiliyor veya çok para harcayan ekipler şampiyon olamıyor. Maalesef bu sene sakatlıklardan kurtulamadık. Takım olamadık. Yirmi günden bu yana yeni hocamızla beraberiz. Nerede hata yaptık, nasıl oldu gibi konularda görüşmeler yaptık. Takımın öz güveninin geldiğini görmekteyim. Antrenmanlardaki hırs bizi mutlu ediyor. Belki çok kötü günler geçirdik ama devre arasına kadar alacağımız en yüksek puanı elde etmeliyiz. İkinci devre bu lige ağırlığını koyabilecek bir takımımız var."

Çarıkçı, ara transfer için çalışmalarını sürdürdüklerini, ilk etapta santrfor mevkisine bir oyuncu düşündüklerini sözlerine ekledi.