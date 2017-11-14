 Altınordu'ya sakatlardan müjdeli haber – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'ya sakatlardan müjdeli haber

    Altınordu'ya sakatlardan müjdeli haber

    TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor'la karşılaşacak 'ya sakat oyuncularından müjdeli haberler geldi.

    Sakatlıkları nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynanan hazırlık maçında riske edilmeyen Deniz, Kerim Avcı, Kerim Alıcı'nın yanı sıra Akhisar randevusunda sakatlanan Seydi, Yusuf Yalçın ve Mirkan'ın durumlarının ciddi olmadığı belirtildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kontrollerinde soruna rastlanmayan bu futbolcuların forma giyebileceğini açıkladı.

    Kırmızı-lacivertlilerde ameliyat olan kaleci Erce ve Ali Emre ile tedavisi süren Yusuf Acer ise kadroda yer almayacak. Öte yandan Karadeniz ekibini yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı planlayan , rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyeti almayı planlıyor. Şimdiye kadar liglerde 8 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Giresun temsilcisi 4 galibiyet elde ederken, 4 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Altınordu, şimdiye kadar bileğini bükemediği Giresunspor'a ilk yenilgisini tattırmak istiyor.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:16
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