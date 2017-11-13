 Giresunspor’un hedefi Süper Lig – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Giresunspor’un hedefi Süper Lig

    Giresunspor’un hedefi Süper Lig
    TFF 1. Lig'in 12. haftasında 19 Kasım'da Altınordu'ya konuk olacak Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "İlk iki iddiamızı sürdürmek için İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek zorundayız" dedi. Hedeflerinin sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek olduğunu işaret eden Kazancıoğlu, "Her maç çok zor geçecek. Kazanmak için sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Hedefimize ulaşma adına da mutlaka gelecek haftalardaki karşılaşmalardan iyi sonuçlarla ayrılmalıyız." dedi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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