Giresunspor’un hedefi Süper Lig

TFF 1. Lig'in 12. haftasında 19 Kasım'da Altınordu'ya konuk olacak Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "İlk iki iddiamızı sürdürmek için İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek zorundayız" dedi. Hedeflerinin sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek olduğunu işaret eden Kazancıoğlu, "Her maç çok zor geçecek. Kazanmak için sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Hedefimize ulaşma adına da mutlaka gelecek haftalardaki karşılaşmalardan iyi sonuçlarla ayrılmalıyız." dedi.