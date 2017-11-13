"Gaziantepspor'u yeni puan silme cezalarından kurtarıyoruz"
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un asbaşkanı Mahmut Kalenderoğlu, kulübü yeni puan silme cezalarından kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.
Kalenderoğlu, yaptığı açıklamada, kulübü mali olarak bulunduğu zor durumdan kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtti. Göreve gelmeden önce kulüp çalışanlarının aylardır maaş alamadığını, takım otobüsüne haciz geldiğini, tesislerin elektrik ve suyunun kesildiğini hatırlatan Kalenderoğlu, söz konusu sıkıntıları gidererek huzur getirdiklerini kaydetti.
Geçmişte kırmızı-siyahlı forma giyen futbolcuların alacaklarından dolayı kulübün, hem TFF hem FIFA nezdinde büyük yaralar aldığını, puan silme cezası ve transfer yasağına maruz kaldığını aktaran Kalenderoğlu, "Son olarak eski oyuncumuz Chico'nun alacağının ödenmemesi durumunda kulüp 6 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Bunun için harekete geçtik ve oyuncunun alacağı 100 bin avroyu ödedik. Bunun yanı sıra birçok oyuncunun alacaklarını istişareler yaparak ertelettik. Bunlar kolay şeyler değil. Kulübün tüm gelirleri temlikli. Cebimizden harcayarak Gaziantepspor'u yaşatmaya çalışıyoruz. Bir anlamda Gaziantepspor'u yeni puan silme cezalarından kurtarıyoruz." şeklinde konuştu.
Gaziantepspor'da mevcut borçların bir çırpıda ödenmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Mahmut Kalenderoğlu, birlik çağrısında bulunarak, kırmızı-siyahlı kulübü eski günlerine kavuşturabileceklerini sözlerine ekledi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
bjk advers Renkliler duymak istediklerini duyar görmek istediklerini görürler Beşiktaş onların işine gelmez !
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Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 5
Yorum
sam Mali mulku satip topcu alirsan batarsin turkiyede sampiyon olmak sana kaç kurus kazandirir 20 sampiyonluk var bi dunya borç hala borç
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
ruhi mücerret nothingam foresti kim hatırlarsa gs yide onlar hatrlar 15 yaşında bir çocuk n forersti bilirmi,geçmişe niyazi oldu gs,artık beşiktaş zamanı
"Gaziantepspor'u yeni puan silme cezalarından kurtarıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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