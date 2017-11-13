Kalenderoğlu, yaptığı açıklamada, kulübü mali olarak bulunduğu zor durumdan kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtti. Göreve gelmeden önce kulüp çalışanlarının aylardır maaş alamadığını, takım otobüsüne haciz geldiğini, tesislerin elektrik ve suyunun kesildiğini hatırlatan Kalenderoğlu, söz konusu sıkıntıları gidererek huzur getirdiklerini kaydetti.

Geçmişte kırmızı-siyahlı forma giyen futbolcuların alacaklarından dolayı kulübün, hem TFF hem FIFA nezdinde büyük yaralar aldığını, puan silme cezası ve transfer yasağına maruz kaldığını aktaran Kalenderoğlu, "Son olarak eski oyuncumuz Chico'nun alacağının ödenmemesi durumunda kulüp 6 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Bunun için harekete geçtik ve oyuncunun alacağı 100 bin avroyu ödedik. Bunun yanı sıra birçok oyuncunun alacaklarını istişareler yaparak ertelettik. Bunlar kolay şeyler değil. Kulübün tüm gelirleri temlikli. Cebimizden harcayarak Gaziantepspor'u yaşatmaya çalışıyoruz. Bir anlamda Gaziantepspor'u yeni puan silme cezalarından kurtarıyoruz." şeklinde konuştu.

Gaziantepspor'da mevcut borçların bir çırpıda ödenmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Mahmut Kalenderoğlu, birlik çağrısında bulunarak, kırmızı-siyahlı kulübü eski günlerine kavuşturabileceklerini sözlerine ekledi.