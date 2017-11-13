Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sakatlıkları bulunan Deniz, Kerim Avcı, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Erce ve Ali Emre'nin kadroda yer almadığını belirterek, "Eksiklerimiz vardı. İlk yarıda stoperimiz Seydi sakatlandı, ikinci yarıda yerine giren Yusuf Yalçın da sakatlandı. Forvetimiz Mirkan ağrıları nedeniyle oyuna devam edemedi. Zorunlu değişiklikler oyun dengemizi bozdu ve bireysel hatalardan goller yedik" dedi.



Akhisarspor karşısında yine pozisyona girdiklerini ancak gol atamadıklarını dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, "Bizim için skordan çok ortaya koyduğumuz oyun önemli. Bu anlamda takımdan memnunum. Sakat futbolcularımızın durumları yarın netlik kazanacak. Gelecek rapora göre planımızı yapacağız. Pazar günü evimizde oynayacağımız Akın Çorap Giresunspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanacağız" diye konuştu. Milli takımlarda yer alan Recep, Alican ve Ali Mert, dünkü Akhisarspor maçında görev alamadı. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk da kendilerini Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlayan Altınordu'ya teşekkür etti.



DİYABET ETKİNLİĞİ

Altınordu, Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte düzenlediği etkinlikte diyabetli çocukları sporla buluşturdu. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocuklar Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Yerleşkesi'nde misafir edildi. TİP 1 Diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini belirtmek amacıyla yapılan etkinlikte çocuklar hem spor yapıp eğlendi, hem de kendilerini eşlik eden doktorlar sayesinde bilgilendi.