Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Adanaspor, TFF 1.Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Turuncu-beyazlı ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Adanaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Onur Akbay da hafta sonu deplasmanda oynayacakları Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Samsunspor maçını kazanıp seri galibiyetler almak istediklerini belirten Akbay, "Geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyete imza attık. Takım olarak oynadığımız bütün maçları kazanmayı bildik. Bu hafta deplasmandan 3 puan ile dönmek istiyoruz. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdik. Hocalarımız ve oyuncu arkadaşlarımla bu maça konsantre olduk. Sahada sonuna kadar mücadele eden ve savaşan bir Adanaspor olacak" dedi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:16
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Kayseri operasyonu
Toplam 8
Yorum
whocares Yasin, Tarık, Donk ve de monk kalsın, süper topçu onlar!!! Siz Linnesi verin!! Siz bu kafayla var ya...
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 6
Yorum
murat as koray sinan emrah başsan anadolu klüblerine kiralanmalı oynamalılar yoksa seviye yükselmez!
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Asamoah: Sözümden dönmem
Toplam 6
Yorum
aslan dört gözle bekliyoruz siyah inci :)
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