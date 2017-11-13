 Adana Demir tam gaz – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Adana Demir tam gaz

    Adana Demir tam gaz
    TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik sorumlu Gürcan Aday yönetiminde, Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan antrenmanda mavi-lacivertli takım kondisyon ve taktik çalıştı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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