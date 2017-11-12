Yeni başkan Kızıl

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'de sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Kulüp Başkanı Hidayet Türen'in yerine bu göreve 2. Başkan Özgür Kızıl seçildi. Özgür Kızıl oy çokluğu ile başkan Hidayet Türen'in görevini üslendi.