 Yeni başkan Kızıl – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Yeni başkan Kızıl

    Yeni başkan Kızıl
    TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'de sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Kulüp Başkanı Hidayet Türen'in yerine bu göreve 2. Başkan Özgür Kızıl seçildi. Özgür Kızıl oy çokluğu ile başkan Hidayet Türen'in görevini üslendi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:13
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