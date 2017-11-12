 Taraftarla tartıştılar – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Taraftarla tartıştılar

    Taraftarla tartıştılar
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırma'yı 1-0 yenen Altay, galibiyeti kutlayamadı. Son düdüğün ardından İzmir Atatürk Stadı hoparlörlerinden çalınan Altay Marşı'na eşlik eden futbolcular, daha sonra taraftar temsilcileriyle tartıştı.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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