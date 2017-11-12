 Hedefleri 3 puan – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Hedefleri 3 puan

    Hedefleri 3 puan
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Niğde Bld'ye 2-0 mağlup olan ve teknik direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran Fethiyespor, bugün evinde SBS İnşaat Kırklarelispor karşısında çıkışa geçmek istiyor.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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