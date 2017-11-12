Hedefleri 3 puan

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Niğde Bld'ye 2-0 mağlup olan ve teknik direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran Fethiyespor, bugün evinde SBS İnşaat Kırklarelispor karşısında çıkışa geçmek istiyor.