Derbi heyecanı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Nazilli Bld. ile Karşıyaka bugün bölgesel derbide rakip olacak. Ev sahibi ekipte Mert, Halil Zeybek, Nurettin ve Mehmet sakat. Kaf-Kaf'ta cezalı Mustafa ve Tayfun yok.