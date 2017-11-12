 Derbi heyecanı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Derbi heyecanı

    Derbi heyecanı
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Nazilli Bld. ile Karşıyaka bugün bölgesel derbide rakip olacak. Ev sahibi ekipte Mert, Halil Zeybek, Nurettin ve Mehmet sakat. Kaf-Kaf'ta cezalı Mustafa ve Tayfun yok.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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