 ‘Futbolcu yetiştirmeliyiz’ – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    ‘Futbolcu yetiştirmeliyiz’

    ‘Futbolcu yetiştirmeliyiz’
    Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çağın gereği olarak futbolcu yetiştirerek ihracat yapmaları gerektiğini belirtip, "Türkiye'de bir Don Kişot'luğa soyundum, ülkemizde herkes başarı odaklı. Bizim önceliğimiz oyuncu yetiştirmek" sözlerini kullandı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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