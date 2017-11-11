‘Futbolcu yetiştirmeliyiz’

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çağın gereği olarak futbolcu yetiştirerek ihracat yapmaları gerektiğini belirtip, "Türkiye'de bir Don Kişot'luğa soyundum, ülkemizde herkes başarı odaklı. Bizim önceliğimiz oyuncu yetiştirmek" sözlerini kullandı.