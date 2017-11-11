 Dadaş Mehmet – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Dadaş Mehmet

    Dadaş Mehmet

    Osman Özköylü ile yollarını ayıran Erzurum, teknik direktörlüğü son olarak Elazığ’ı çalıştıran Mehmet Altıparmak’a emanet etti

    Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Osman Özköylü'yü gönderme kararı alan BB Erzurumspor'da teknik adam problemi çözüldü. Mavi- beyazlılar, Elazığ'dan kısa bir süre önce ayrılan Mehmet Altıparmak'la anlaşmaya vardı. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı Erzurum'la anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Takım şu an bulunduğu konumda çok iyi bir yerde değil ama çok iyi bir ekip. 6 haftada yukarıdaki takımları yakalama amacında olacağız" diye konuştu.

    TAZMİNAT MADDESİ YOK
    Mehmet Altıparmak'ın yıllık 550 bin TL ücret alacağı ve sözleşmesine de herhangi bir tazminat maddesi konulmadığı kaydedildi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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