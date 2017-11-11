Dadaş Mehmet
Osman Özköylü ile yollarını ayıran Erzurum, teknik direktörlüğü son olarak Elazığ’ı çalıştıran Mehmet Altıparmak’a emanet etti
TAZMİNAT MADDESİ YOK
Mehmet Altıparmak'ın yıllık 550 bin TL ücret alacağı ve sözleşmesine de herhangi bir tazminat maddesi konulmadığı kaydedildi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 35
Yorum
GS51 GS ın inişe geçmesi için bir planlamanız (!) varsa alın onu, sonra da hayrını görün Galatasaray'ın
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Bakın işte hatalarınız bunlar!
Toplam 41
Yorum
fen-eri sayoin kocaman;biliyor yagli kapi,ekmek aslanin agzinda,tamam tamamda biz hepiniz 25mil fb li üzgünüz hani bsk azizm seni istiyor ya git ona
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
Dadaş Mehmet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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