Dadaş Mehmet

Osman Özköylü ile yollarını ayıran Erzurum, teknik direktörlüğü son olarak Elazığ’ı çalıştıran Mehmet Altıparmak’a emanet etti

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Osman Özköylü'yü gönderme kararı alan BB Erzurumspor'da teknik adam problemi çözüldü. Mavi- beyazlılar, Elazığ'dan kısa bir süre önce ayrılan Mehmet Altıparmak'la anlaşmaya vardı. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı Erzurum'la anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Takım şu an bulunduğu konumda çok iyi bir yerde değil ama çok iyi bir ekip. 6 haftada yukarıdaki takımları yakalama amacında olacağız" diye konuştu.



TAZMİNAT MADDESİ YOK

Mehmet Altıparmak'ın yıllık 550 bin TL ücret alacağı ve sözleşmesine de herhangi bir tazminat maddesi konulmadığı kaydedildi.