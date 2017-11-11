 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak ile anlaştı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak ile anlaştı

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.

    Teknik direktör Osman Özköylü ile bir süre önce yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, geçen hafta TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'dan ayrılan teknik direktör Altıparmak ile bir sezonluk anlaşma yaptı.

    Altıparmak bugün Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımla antrenmana çıkacak.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.