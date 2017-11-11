Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Osman Özköylü ile bir süre önce yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, geçen hafta TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'dan ayrılan teknik direktör Altıparmak ile bir sezonluk anlaşma yaptı.
Altıparmak bugün Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımla antrenmana çıkacak.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:37
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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