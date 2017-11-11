Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak ile anlaştı

Teknik direktör Osman Özköylü ile bir süre önce yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, geçen hafta TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'dan ayrılan teknik direktör Altıparmak ile bir sezonluk anlaşma yaptı.

Altıparmak bugün Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımla antrenmana çıkacak.