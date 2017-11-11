Altınordu'ya Başkan morali
TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, dün akşam takıma yemek vererek moral aşıladı.
Milli maç nedeniyle lige verilen arada toparlanmayı hedefleyen kırmızı-lacivertli ekip dün Forum Bornova'da yapılan gezinin ardından Kordon'daki bir restoranda akşam yemeği yedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da katıldığı gecede neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Özkan, "Moralinizi bozmayın, yeniden çıkışa geçeceğinize inanıyorum" diyerek futbolculara moral verdi.
Altınordu'nun sadece hafta sonu alınan sonuçlara bağlı bir organizasyon olmadığını anlatan Seyit Mehmet Özkan, "Siz sadece hedefinize odaklanın. Mutlaka çıkış yakalayacaksınız. Zamanla genç oyuncularımız da tecrübe kazanacak. Bu ligde nasıl oynanması gerektiğini öğrenecekler ve daha iyi konuma geleceğiz. Hiç şüphem yok. Size güvenim tam. Son olarak Denizlispor deplasmanında 8 pozisyona girdiniz. Elbette bu pozisyonlar golle sonuçlanacak" diye konuştu.
Öte yandan İzmir ekibi yarın Metin Oktay Tesisleri'nde saat 15.30'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la hazırlık maçı oynayacak.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:25
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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