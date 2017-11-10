 Tire için start verdiler – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Tire için start verdiler

    Tire için start verdiler
    TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da deplasmanda oynanacak Tire 1922 Spor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor. Kayseri Erciyesspor, Darıca G.Birliği, Erokspor ve Gölcükspor maçlarını üst üste kazanarak 12 puan toplayan yeşil kırmızılı ekip, deplasmanda yapacağı Tire maçı hazırlıklarına başladı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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