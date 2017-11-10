Tire için start verdiler

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da deplasmanda oynanacak Tire 1922 Spor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor. Kayseri Erciyesspor, Darıca G.Birliği, Erokspor ve Gölcükspor maçlarını üst üste kazanarak 12 puan toplayan yeşil kırmızılı ekip, deplasmanda yapacağı Tire maçı hazırlıklarına başladı.