Sihirli değneğİm yok

'un teknik direktörüdedi. 4 haftadır görevde bulunduklarını ve hedeflerinin 3 puan gerisinde olduklarını belirten, "Hedefimiz belli. Umutsuz değiliz başaracağız. Sendelesek de tökezlesek de istediğimiz hedefe ulaşacağız. Milli arada bireysel sıkıntılarımızı gidermek için çalışıyoruz. İlk yarıda kalan 6 maçı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Elbette rakiplerimiz de tökezleyecek ama önemli olan bizim öz eleştirimizi yapıp nasıl bir performans göstereceğimiz" açıkmalasını yaptı.