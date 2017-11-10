 Sihirli değneğİm yok – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Sihirli değneğİm yok

    Sihirli değneğİm yok

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Umutsuz değiliz başaracağız” dedi

    Çay kur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "İbrahim Üzülmez olarak benim sihirli bir değneğim yok. Takıma kazanma alışkanlığını sağlamamız gerekiyor" dedi. 4 haftadır görevde bulunduklarını ve hedeflerinin 3 puan gerisinde olduklarını belirten Üzülmez, "Hedefimiz belli. Umutsuz değiliz başaracağız. Sendelesek de tökezlesek de istediğimiz hedefe ulaşacağız. Milli arada bireysel sıkıntılarımızı gidermek için çalışıyoruz. İlk yarıda kalan 6 maçı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Elbette rakiplerimiz de tökezleyecek ama önemli olan bizim öz eleştirimizi yapıp nasıl bir performans göstereceğimiz" açıkmalasını yaptı.
    Alihan TELATAR
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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