 PFDK’ dan Denizlispor'a kötü haber – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    PFDK’ dan 'a kötü haber

    PFDK’ dan Denizlispor'a kötü haber

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Ligin 11’inci haftasında Altınordu maçında rakibine sert müdahale sebebiyle kırmızı kart gören ’dan ’e, 3 maç ceza verdi.

    PFDK, TFF 1. Ligin 11'inci haftası maçında Altınordu'yu konuk eden , maçta direk kırmızı kartla oyun dışında kalan 'e, 3 maç ceza verdi. Maçın 37'inci dakikasında Altınordulu oyuncu Barış Alıcı'ya ikili mücadelede sert müdahale yapan yeşil siyahlı oyuncu, direk kırmızı kartla maçtan atılmıştı. Dün toplanan ve kararını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Akyüz'e, üç maçlık ceza verdi.
    Denizlispor Kulübü yönetimi ise, verilen ceza kararının çok ağır olduğunu belirterek, cezaya itiraz edeceklerini bildirdi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
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