PFDK’ dan Denizlispor'a kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Ligin 11’inci haftasında Altınordu maçında rakibine sert müdahale sebebiyle kırmızı kart gören Denizlispor’dan Kerem Can Akyüz’e, 3 maç ceza verdi.
Denizlispor Kulübü yönetimi ise, verilen ceza kararının çok ağır olduğunu belirterek, cezaya itiraz edeceklerini bildirdi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:44
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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