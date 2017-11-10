 Nazilli’de Kaf-Kaf motivasyonu – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Nazilli’de Kaf-Kaf motivasyonu

    Nazilli’de Kaf-Kaf motivasyonu
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Mustafa Bahadır futbolcularına, "Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Sorunumuz psikolojik. Karşıyaka maçı bizim için milat olacak. Sahamızda 90 dakika en iyi şekilde mücadele edersek 3 puanı alan taraf olacağız" dediği öğrenildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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