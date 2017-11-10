İpekoğlu'dan yabancı oyuncu yorumu
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig’deki yabancı oyuncu sayılarının fazla olmasına tepki göstererek, yabancı oyuncu sınırlamasının Süper Lig’de 5, TFF 1. Lig’de ise en fazla 3 olması gerektiğini ifade etti.
"Altyapıdaki oyuncuların gelişiminin önünü kapatıyor"
Yabancı oyuncu sayısının artması ile Türk futbolunda düşüş yaşandığını belirten Engin İpekoğlu, "Yabancı sayısının arttırılması 'Türk futboluna dinamit atmaktan başka bir şey değil' diye söylemiştim. Yabancı sayısının 14 olması, özellikle alt yapıdaki oyuncuların gelişiminin önünü kapatacağını düşünüyorum. Böyle de oldu. Bu hatadan dönülmeye çalışılıyor. İngiltere ve İtalya son dönemlerde Avrupa ve dünya kupalarında başarısız oldu. Bunun nedenini yabancı sayısının fazla olmasına bağladılar ve bu hatadan geri adım attılar. Yabancı oyuncularla alakalı belli kriterler getirdiler. Avrupa'nın 2 dev ülkesi bu hatadan dönerken, biz ise yabancı oyuncu sayısını 14'e çıkarttık. TFF ve Kulüpler Birliği alacağı kararla bu sayıyı azaltırlar. Bizim ligimizde bile 10 yabancıyı kadroda bulundurup 5 tanesini direkt oynatabiliyorsunuz. Süper Lig'de kulüpler, 2-3 milyon euroya aldığı oyuncuları mı oynatacaklar yoksa altyapıdan çıkan oyuncuları mı oynatacaklar? Dolayısıyla 3 milyon euroya aldığınız oyuncuları oyuna almak zorunda kalıyorsunuz. Bu da altyapılardan oyuncu çıkmasının önüne geçiyor" dedi.
"Yabancı oyuncu sayısı Süper Lig'de 5 ile sınırlı olmalı"
Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayınının 14'ten 5'e düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Engin İpekoğlu, "Ben şahsen Süper Lig'deki yabancı sayısının 5 ile sınırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında 5+2 de olabilir. Toplamda 7 yabancının yeterli olacağını düşünüyorum. Bir de şu artı meselesini de anlamıyorum, pek aklım basmıyor. Ya 5 ya 7 ya da 14 tane de. Ya hepsi oynasın ya da artı olmasın. Artı olayı nedir yani. Bence bu artılar, Süper Lig'den düşen takımlar için getirilmiş bir kural diye düşünüyorum. Şimdi 14 yabancı sayısını Süper Lig'de serbest bırakırsanız, 14 yabancısı bulunan takım ligden düşerse, küme düşen takımlar mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşayacaklar diye bu artı kuralını koyuyorlar diye düşünüyorum. Bence ne kadar yabancı serbestliği varsa o kadarının oynaması gerekiyor. Bu 5 veya 7 olur. Kaç tane belirlenirse o şekilde olması lazım" diye konuştu.
"TFF 1. Lig'de hiç yabancı oyuncu olmasın ya da en fazla 3 ile sınırlansın"
Kulüplerin TFF 1. Lig'de bile kadrolarında 10 yabancı oyuncunu bulundurabildiğini ve bunun altyapı oyuncularını olumsuz etkilediğini vurgulayan İpekoğlu, "TFF 1. Lig'de ise 3 tane yabancının yeterli olacağını düşünüyorum. Bu 3 yabancı serbestliğinin de artısının olmaması gerekiyor. Bunun sebebi de altyapıdan gelen oyuncuların TFF 1. Lig'de veya TFF 2. Lig'de oynamasının arttırılmasıdır. Alt yapı oyuncularının oynatılabilme ve geliştirilmesi açısından yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta TFF 1. ve 2. Lig'de hiç yabancı oyuncu keşke hiç yabancı konulmasa. Mesela Altınordu takımı 1 tane bile yabancısı olmadan ligi götürebiliyor. Bu şekilde de Altınordu takımından birçok oyuncu Avrupa'nın büyük takımlarına gitti. Roma'ya, Freiburg'a kadar oyuncu gönderdiler. Nasıl gitti bu futbolcular? Şans verildi, oynadılar ve gittiler. Belki Altınordu'nun kadrosunda 5 tane yabacı olsaydı o çocuklar daha az forma şansı bulacaklardı ve kendilerini geliştirtemeyeceklerdi. Bu oyuncular oynayarak kazanıldı ve Avrupa'nın büyük takımlarına gittiler. Onlar karar aldılar, doğru yaptılar. Tek bir tane bile yabancıları olmadan bu ligde çok iyi bir şekilde gidiyorlar. Birçok oyuncuyu da Süper Lig'e satarak, para kazanıp mali yapılarını da düzelttiler. Keşke TFF 1. Lig'de yabancı sayısı hiç olmasa" şeklinde konuştu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:27
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Durmak yok!
Toplam 1
Yorum
sarı kanarya ister hergün idmanyapın isteren iyi hoca ve topçuları transfer edin boşuna masraf. suni şampiyonu suni hakemler belirlemiş PAFla maçlara çık
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Çilingir Belhanda
Toplam 7
Yorum
hagi10 iyi mi kötü mü hala anlayamadım.
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Limana yaklaşıyor
Toplam 1
Yorum
taraftar fenerin transfer komitesi 40 yılda bir iyi adam buluyo onada hemen beşiktaş talip oluyo :))
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