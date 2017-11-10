Giresun yakıyor

Yeşil beyazlılar ligde 11. hafta geride kalırken yendiği Eskişehir’de teknik direktör Sergen Yalçın Adana Demirspor’da Giray Bulak ve BB Erzurumspor’da Osman Özköylü görevlerinden ayrıldı

Eçok gol atan takımı kim? En çok gol yiyen takım kim? Gibi istatistikleri çok okumuşsunuzdur ama böylesini ilk kez okuyacaksınız! Çotanaklar lig tarihimizde ilk olan bir istatistiğe ismini yazdırdı.



En çok rakip takım hocasını gönderen takım kim? Sorunun yarıtı Akın Çorap Giresunspor. Akın Çorap Giresunspor 11. hafta geride kalırken TFF 1. Lig'de 22 puanla ikinci sırada. Akın Çorap Giresunspor'un mağlup ettiği 3 takımın hocası istafa etti.



Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3-1'lik Giresunspor galibiyetiyle biten maçtan sonra, Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti. Giresunspor'a mağlup olan bir başka TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor'da da teknik direktör Giray Bulak görevinden ayrıldı.



En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü görevinden ayrıldı. Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak "Alınan kötü sonuç sonrası hocamız istifa etti" açıklamasını yaptı.