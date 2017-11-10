Giresun yakıyor
Yeşil beyazlılar ligde 11. hafta geride kalırken yendiği Eskişehir’de teknik direktör Sergen Yalçın Adana Demirspor’da Giray Bulak ve BB Erzurumspor’da Osman Özköylü görevlerinden ayrıldı
En çok rakip takım hocasını gönderen takım kim? Sorunun yarıtı Akın Çorap Giresunspor. Akın Çorap Giresunspor 11. hafta geride kalırken TFF 1. Lig'de 22 puanla ikinci sırada. Akın Çorap Giresunspor'un mağlup ettiği 3 takımın hocası istafa etti.
Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3-1'lik Giresunspor galibiyetiyle biten maçtan sonra, Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti. Giresunspor'a mağlup olan bir başka TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor'da da teknik direktör Giray Bulak görevinden ayrıldı.
En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü görevinden ayrıldı. Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak "Alınan kötü sonuç sonrası hocamız istifa etti" açıklamasını yaptı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:16
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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