 Giresun yakıyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Giresun yakıyor

    Giresun yakıyor

    Yeşil beyazlılar ligde 11. hafta geride kalırken yendiği Eskişehir’de teknik direktör Sergen Yalçın Adana Demirspor’da Giray Bulak ve BB Erzurumspor’da Osman Özköylü görevlerinden ayrıldı

    Eçok gol atan takımı kim? En çok gol yiyen takım kim? Gibi istatistikleri çok okumuşsunuzdur ama böylesini ilk kez okuyacaksınız! Çotanaklar lig tarihimizde ilk olan bir istatistiğe ismini yazdırdı.

    En çok rakip takım hocasını gönderen takım kim? Sorunun yarıtı Akın Çorap Giresunspor. Akın Çorap Giresunspor 11. hafta geride kalırken TFF 1. Lig'de 22 puanla ikinci sırada. Akın Çorap Giresunspor'un mağlup ettiği 3 takımın hocası istafa etti.

    Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3-1'lik Giresunspor galibiyetiyle biten maçtan sonra, Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti. Giresunspor'a mağlup olan bir başka TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor'da da teknik direktör Giray Bulak görevinden ayrıldı.

    En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü görevinden ayrıldı. Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak "Alınan kötü sonuç sonrası hocamız istifa etti" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresun yakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.