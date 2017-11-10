 Buca’nın kozu İlyas – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Buca’nın kozu İlyas

    Buca’nın kozu İlyas
    TFF 2'nci Lig'de pazar günü Amed Sportif'e konuk olacak Bucaspor'un golcüsü İlyas Çakmak, yine takımının en önemli kozu. Bu sezon attığı 9 golle Bucaspor'a hayat veren tecrübeli futbolcu, "Yine gol atıp galibiyette rol oynamak istiyorum" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Şenol ve Çağlayan, Amed Sportif sınavında forma giyemeyecek.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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