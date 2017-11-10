Buca’nın kozu İlyas

TFF 2'nci Lig'de pazar günü Amed Sportif'e konuk olacak Bucaspor'un golcüsü İlyas Çakmak, yine takımının en önemli kozu. Bu sezon attığı 9 golle Bucaspor'a hayat veren tecrübeli futbolcu, "Yine gol atıp galibiyette rol oynamak istiyorum" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Şenol ve Çağlayan, Amed Sportif sınavında forma giyemeyecek.