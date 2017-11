Balıkesirspor yedi eksikle çalışıyor

Kırmızı-beyazlılarda Eskişehir maçı öncesi Okan ve Burak kadro dışı olduğu için antrenmanda yer almazken, Sedat, Ümit Milli, Foxi Kethevoama da Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı kampında bulunuyor. Teknik direktör Can Cangök, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri ve Muhammed Ali Doğan'ın da özel izin aldığını belirterek, "Futbolcularımızın aramıza dönmesiyle tam kadro çalışacağız" dedi.



Milli aranın kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Can Cangök, "Takım halinde kafamız çok dağınıktı. Eskişehirspor maçı öncesi ara vermek bizim için çok iyi oldu. İstanbulspor yenilgisinin etkilerini silmeye başladık" diye konuştu. Eskişehirspor'un zor bir rakip olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Ligde kolay müsabaka yok. Herkes çok dikkatli olacak. Bizim en büyük sıkıntımız, takım halinde savunma yapamamak. İstediğimiz kadar gol atalım, önemli değil. Üst sıralarda yer alacaksak her bölgemizle güçlü durmalıyız" diye konuştu.