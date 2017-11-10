Altınordu evinde kazanamıyor
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Denizlispor'a 2-0'lık skorla boyun eğip tırmanışa geçemeyen Altınordu, özellikle iç sahada oynadığı maçlarda başarısız sonuçlara imza attı.
Şu ana kadar evinde 5 maça çıkan kırmızı-lacivertliler sadece 1 galibiyet aldı. Evinde rakipleriyle 3 kez berabere kalan Altınordu, sahayı 1 kez mağlup terk etti ve 6 puan toplayabildi. İç saha performansında düşme potasına giren Altınordu, deplasmanda ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda Elazığspor, Samsunspor ve Boluspor'u yenen İzmir ekibi, Balıkesirspor Baltok, İstanbulspor ve Denizlispor'a mağlup oldu. Altınordu, gelecek hafta sahasında Akın Çorap Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:10
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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