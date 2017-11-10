Altınordu evinde kazanamıyor

Şu ana kadar evinde 5 maça çıkan kırmızı-lacivertliler sadece 1 galibiyet aldı. Evinde rakipleriyle 3 kez berabere kalan Altınordu, sahayı 1 kez mağlup terk etti ve 6 puan toplayabildi. İç saha performansında düşme potasına giren Altınordu, deplasmanda ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda Elazığspor, Samsunspor ve Boluspor'u yenen İzmir ekibi, Balıkesirspor Baltok, İstanbulspor ve Denizlispor'a mağlup oldu. Altınordu, gelecek hafta sahasında Akın Çorap Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.