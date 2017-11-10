 Altınordu evinde kazanamıyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    evinde kazanamıyor

    Altınordu evinde kazanamıyor

    TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Denizlispor'a 2-0'lık skorla boyun eğip tırmanışa geçemeyen , özellikle iç sahada oynadığı maçlarda başarısız sonuçlara imza attı.

    Şu ana kadar evinde 5 maça çıkan kırmızı-lacivertliler sadece 1 galibiyet aldı. Evinde rakipleriyle 3 kez berabere kalan , sahayı 1 kez mağlup terk etti ve 6 puan toplayabildi. İç saha performansında düşme potasına giren Altınordu, deplasmanda ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda Elazığspor, Samsunspor ve Boluspor'u yenen İzmir ekibi, Balıkesirspor Baltok, İstanbulspor ve Denizlispor'a mağlup oldu. Altınordu, gelecek hafta sahasında Akın Çorap Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:10
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