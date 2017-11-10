Altay’da hedef zirve

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren 21 puanlı 3'üncü sıradaki Altay, taraftarının önünde 22 puanlı lider Bandırmaspor'u yenerek hem zirveyi devralmaya hem de rakibi karşısındaki galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Bandırmaspor'u en son 21 Nisan 1991'de İzmir'de 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra rakibiyle oynadığı 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı.