TFF 1'nci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen Engin İpekoğlu, "Bizim hedefimiz üst sıralar da yer almak. Boluspor maçında kaybettiğimiz 3 puanla sadece üst sıralara yaklaşma fırsatını biraz geciktirdiğimiz düşünüyorum. Bunu başarabilecek kadro yapısına da sahibiz. Tabi ki burada önemli olan galibiyet serisi yakalamak. İnşallah bu seriye de Adanaspor maçı ile birlikte başlarız. Eğer üst sıraları hedefliyorsak özellikle iç sahada oynayacağımız maçları kazanmamız gerektiği de bir gerçek. Umarım bu başlangıcı Adanaspor maçında yaparız" dedi.



ADANASPOR MACINDA 4 YA DA 5 OYUNCU EKSİK OLACAK

Adanaspor maçında sakatlıklardan dolayı 4 ya da 5 oyuncunun eksik olacağını söyleyen pekoğlu, "Hücum çıkışlarını iyi yapmaya başladık ancak bu da yetmiyor. Daha da fazla yapmamız gerekiyor. Olumlu yönde takımın oyun yapısında bir gidişat var. Ancak gol bölgesinde Ayite'nin olmaması sıkıntılı. Özellikle gol bölgesinde daha doğruları yapabilecek bir oyuncu sıkıntısı yaşıyoruz. Belki Ayite sakat olmazsa daha farklı olabilirdi. Oyuncularımız çok sık adale sakatlığı yaşıyor. Adanaspor maçında 4 veya 5 oyuncumuz eksik olacak. Yani orta sahada büyük sıkıntı yaşıyoruz inşallah 10 gün içinde bu oyuncularımızın bir kaç iyileşir diye düşünüyorum" diye konuştu.