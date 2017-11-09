''Ölü toprağını atacağız''
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:37
-
Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 19
Yorum
müthis Takimda bir disiplinsizlik var, Tribünün sesi bu, Aykutun bu sesi duymasi lazim!! Cok güzel konusmussun Hocam, mükemmel bir cümle
-
Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
-
Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 29
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIMIN HER YIL AYNI TAKTIG ISLER TERSE GIDINCE YA SACMA SAPAN UCUK TRANFERLER OLUYOR YADA BÖYLE GÜNDEM DEYISTIRME HAREKETLERI OLUYO
''Ölü toprağını atacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.