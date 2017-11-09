TFF 1. Lig'de üst üste 2 yenilgiyle düşme hattından kurtulamayan Manisaspor'da Teknik Direktör , Elazığ maçı için galibiyet sözü verdi. Tekke, "Milli arada çok iyi çalışacağız. Milli ara sonrası evimizdeki Elazığ maçında taraftarlarımız bambaşka bir Manisaspor seyredecek. Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız" ifadelerini kullandı.