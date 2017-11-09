 ‘Ölü toprağını atacağız’ – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ‘Ölü toprağını atacağız’

    ‘Ölü toprağını atacağız’
    TFF 1. Lig'de üst üste 2 yenilgiyle düşme hattından kurtulamayan Manisaspor'da Teknik Direktör , Elazığ maçı için galibiyet sözü verdi. Tekke, "Milli arada çok iyi çalışacağız. Milli ara sonrası evimizdeki Elazığ maçında taraftarlarımız bambaşka bir Manisaspor seyredecek. Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:59
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