 Kombine biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kombine biletleri satışa sunuldu

    Kombine biletleri satışa sunuldu

    Takımlarından Büyükşehir Belediye Kulübü, 2017-2018 Futbol Sezonun Kombine bilet satış fiyatını belirledi.

    Büyükşehir Belediye Kulübünden yapılan açıklamada, biletlerin Passolig'in www.passolig.com.tr ile Havuz başı Passolig Satış noktasından Kapalı A ve B Tribünü 150 TL, Maraton Tribünü 100 TL, Kale Arkası Tribünü : 75 TL, olarak satışa sunulurken, Kombine biletlerin bayan ve öğrenci taraftarlara ise yüzde yüz de 50 indirim uygulandığını belirtildi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kombine biletleri satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.