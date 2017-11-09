 Gaziantep’te barış harekatı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Gaziantep’te barış harekatı

    Gaziantep’te barış harekatı
    TFF 1. Lig'de sonuncu Gaziantep'te Başkan Huzeyfe Durmaz, "Transfer yasağı için uğraşıyoruz. Geldiğimizden beri herkesi ziyaret ediyoruz ve amacımız şehirle Gaziantepspor'u barıştırmak" dedi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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