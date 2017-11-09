Futbolda eğitim şart

ANKARAGÜCÜ'nde attığı gollerle dikkati çeken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Umut Nayir, eğitim- spor birlikteliğine vurgu yaptı. Genç golcü, "Günlük olaylara takılıp geleceğini mahveden arkadaşlarım oldu. Yetenekli insanlar, kaybolup gitti" diye konuştu.