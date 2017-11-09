 Futbolda eğitim şart – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Futbolda eğitim şart

    Futbolda eğitim şart
    ANKARAGÜCÜ'nde attığı gollerle dikkati çeken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Umut Nayir, eğitim- spor birlikteliğine vurgu yaptı. Genç golcü, "Günlük olaylara takılıp geleceğini mahveden arkadaşlarım oldu. Yetenekli insanlar, kaybolup gitti" diye konuştu.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
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