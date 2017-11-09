 Eskişehirspor yeni bir suç duyurusuna hazırlanıyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    yeni bir suç duyurusuna hazırlanıyor

    Eskişehirspor yeni bir suç duyurusuna hazırlanıyor

    Önceki yönetimlerin yanlış icraatları sonucu borç yükünü hafifletemeyen , geçmişe yönelik yeni bir suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

    Önceki yıllarda yönetime gelen kişilerin yanlış icraatları, 'a pahalıya patladı. Olağanüstü Kongre Kararı alan Sinan Özeçoğlu yönetimi, son basın toplantısında yapılan yanlışların sadece birkaçını paylaştı. Eskişehirspor'u mali açıdan zor duruma düşüren geçmişteki yönetimler, kulübün bu sene transfer yasağı almasına da neden oldular. Tüm bu zorluklarla mücadele eden yeni yönetim, geçmişe yönelik Denetleme Raporları hazırlattı. Bu raporlar ile yeni bir suç duyurusunda bulunacak olan Eskişehirspor yönetimi, konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Görülüyor ki, Kulübümüzün '2013-2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen bazı icraatlarla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu' haberleri basında yer almaktadır. Kulübümüz, bir denetleme şirketinin, 3 Mart 2017 tarihli 'Denetleme Raporu'na istinaden hazırladığı rapor gereğince böyle bir suç duyurusunda bulunmuştur. Yönetimimiz, iş başına geldiği andan itibaren yeni bir 'Denetleme' için, dünyaca tanınmış bir Bağımsız Denetleme Şirketine, kulübümüzün 2012-2017 yılları arasında gerçekleşen işlemler için başvurduğu kamuoyunca bilinmektedir. Bu Denetleme Raporlarının bir bölümü zaten kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kulübümüz, bu Denetleme Raporları için de yeni bir suç duyurusunda bulunma hazırlığı içindedir. Bu açıklamanın, kamuoyunda oluşacak yanlış anlamaları gidermek için yapılması gerektiğine inanıyoruz" denildi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:07
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