Eskişehirspor, Milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirerek çalışmalarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirildi. 90 dakika süren antrenman, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, Rugby ve arttırmalı koşu ile devam etti. Minyatür kale oyun ile Eskişehirsporlu oyuncular antrenmanı tamamladı.