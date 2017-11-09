Eskişehirspor Milli maç arasını değerlendiriyor
Eskişehirspor, Milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirerek çalışmalarına devam ediyor.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:09
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Sergio Ramos'tan Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
Dümenci ramos Varane anca kafa topu alır pepe gibi ısırganlığı yok son 1 senen artık.
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Cenk giderse, Gignac Kartal olacak
Toplam 7
Yorum
para cenk sene sonu satılsın, larinle takviye edelim. 1m a anlaşılır. pektemek i verelim, takım gençleşsin
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Sergio Ramos'tan Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
bjk Bana beceriksiz diyemezsiniz demiş aklınca..
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