Çotanak 3’te 3 peşinde

Giresun, iki zafer sonrası Altınordu’ya da bilendi

TFF 1. Lig'de üst üste iki galibiyet sonrası lider Ümraniye'yi takibini sürdüren Giresunspor, Altınordu deplasmanında da çıkışını sürdürmek istiyor. Başkan Mustafa Bozbağ, "Milli ara, Altınordu maçına daha iyi hazırlanmamız için büyük avantaj oldu. Deplasmandan 3 puanla dönmek ve çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.