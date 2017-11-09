 Çotanak 3’te 3 peşinde – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Çotanak 3’te 3 peşinde

    Çotanak 3’te 3 peşinde

    Giresun, iki zafer sonrası Altınordu’ya da bilendi

    TFF 1. Lig'de üst üste iki galibiyet sonrası lider Ümraniye'yi takibini sürdüren Giresunspor, Altınordu deplasmanında da çıkışını sürdürmek istiyor. Başkan Mustafa Bozbağ, "Milli ara, Altınordu maçına daha iyi hazırlanmamız için büyük avantaj oldu. Deplasmandan 3 puanla dönmek ve çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
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