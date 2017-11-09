“Çıkış yapamazsak Süper Lig treni kaçacak”
Samsunspor’un deneyimli oyuncusu Ahmet Cebe, kısa bir süre içerisinde çıkış yakalayamadıkları takdirde Süper Lig treninin kaçacağını söyledi.
"Çıkış yakalamazsak tren kaçacak"
Hızlı bir şekilde çıkış yakalamak zorunda olduklarının altını çizen Ahmet Cebe, "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bence Boluspor maçının ilk yarısını oynamıştık. 2. yarıda geriye yaslandık ve iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Geri çekilmeseydik o golü yemezdik. Belki de gol bulabilirdik. Daha iyi oynamamız lazım. İnşallah ileride bu alışkanlığımızı düzeltiriz. Bizim hedefimiz alt sıralar değil. Samsun'a layık yere varmak istiyoruz. Burası da üst sıralardır. Adanaspor maçı ile çıkış yakalamak zorundayız. Çünkü artık bizde biliyoruz, çıkış yakalayamazsak tren kaçacak. Her şeyin bilincindeyiz. Milli Takım arasından sonra herkese bir galibiyet hediye edeceğiz" dedi.
"Kulübede oturan hiç kimse huzursuzluk çıkartamaz"
Zaman zaman herkesin yedek kulübesinde oturması gerekeceğini de belirten başarılı orta saha oyuncusu Cebe şunları söyledi:
"Eskiden açık mevkisinde oynuyordum. Bu sene tekrar kanatlarda kullanılınca değişime geldi. İlk maçlarda kendi kendime, 'alışamadım' dedim. Sonradan alıştığımı düşünüyorum. Hocam bana sağ bekte de görev verse oynarım. Hangi pozisyonda görev verilirse elimden gelenin en iyisini yaparım. Kanatlarda oynayınca daha çok göze batıyorsunuz. Skora etki etmek daha kolay oluyor. Ancak gol veya asist yapamazsak da eleştiri gelebiliyor. Takım halinde oynamaya çalıştığımız için defansa da yardım etmeye çalışıyorum. Orada da çok efor sarf ediyorum. Bazen defansa çok yarım edince de hücuma çıkarken hücumlara yorgun girebiliyoruz. Bunların düzeleceğine inanıyorum. Yeri geldiği zaman kulübede de oturacağız. Burada kimse huzursuzluk yapamaz. Huzursuzluk yaptırmayız da. Samsunspor için en iyisi neyse onu yapmaya çalışacağız."
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
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Döndüm ama burada değilim
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ at gözlüğü takmışsın arkadaşım sorun dış etkenler değil içinizde takım top oynamıyor aykutun korkak futbolu var sen hala SUNİ SUNİ SUNİ SUNİ
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 8
Yorum
EE SÜPER HABER BENCEDE GÖNDERİN.İYİ GÜZEL AMA GS SEVİYESİNDE DEĞİL. KESİN GÖNDERİN. HATTA KİRALIK VERİN DAHA İYİ.
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Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!
Toplam 1
Yorum
turan demir kendi basarisizligini örtbas etmek icin bir kurban secilecekti bu sefer mehmet topal alex de oldugu gibi sen gitte kurtulak Aykut efendi
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