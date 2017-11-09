 Başarı için Elazığspor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Başarı için Elazığspor

    Başarı için Elazığspor

    Elazığspor’un yeni hocası Hüseyin Kalpar, başaracağına inandığı için teklifi kabul ettiğini söyledi

    ELAZIĞ'ın Mehmet Altıparmak'ın yerine prensipte anlaştığı Hüseyin Kalpar, teklifi burada başarıyı yakalayacağına inandığı için kabul ettiğini söyledi. Kalpar, "Oyuncularıma, Elazığ yönetimine ve halkına inandığım için burada olduğumu söylemek isterim" dedi
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başarı için Elazığspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.