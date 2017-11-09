Başarı için Elazığspor

Elazığspor’un yeni hocası Hüseyin Kalpar, başaracağına inandığı için teklifi kabul ettiğini söyledi

ELAZIĞ'ın Mehmet Altıparmak'ın yerine prensipte anlaştığı Hüseyin Kalpar, teklifi burada başarıyı yakalayacağına inandığı için kabul ettiğini söyledi. Kalpar, "Oyuncularıma, Elazığ yönetimine ve halkına inandığım için burada olduğumu söylemek isterim" dedi