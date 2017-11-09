Adanaspor hazırlıklarına başladı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, ligde 12. haftada deplasmanda oynayacakları Samsunspor maçını kazanıp seri galibiyetler almak istediklerini söyledi.
Kılıç, yaptığı açıklamada, milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip Samsunspor maçına hazırlanmak istediklerini belirtti.
Geçen hafta sahalarında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Kılıç, "Oyuncularımın verdiği mücadele ve kazanma hırsı beni gerçekten çok mutlu etti. Güçlü ve kalite bir takımımız var. Tek eksiğimiz deplasman galibiyeti. İnşallah bunu başarıp seri galibiyetler almak istiyoruz. Hedefimiz bu zorlu maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak." ifadelerini kullandı.
- 3 günlük izin sona erdi
Öte yandan Adanaspor, 3 günlük iznin ardından maç hazırlıklarına teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde Çatalan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra 2 gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalışma yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde orta ve şut çalışması yapan Adanaspor, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı yaptığı çift kale maçla tamamladı.
Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın Çatalan Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:09
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Fettahoğlu: Çok canım yandı!
Toplam 3
Yorum
okan öncelikle geçmiş olsun ! inşallah sende başkasında denemezsin !!!
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Trabzon'un Yusuf ve Abdulkadir planı
Toplam 4
Yorum
okan 100 bin euro maaş 30-40 milyon bonservis müthiş bir beyin yıkama var menejerle çalışana direk yaptırım acıyorum o kandırılan gençlere ...
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''6'da 6 yapmalıyız!''
Toplam 2
Yorum
MERT GSliyim, Trabzon'a da çok uzun yıllardır sempatim vardı. Olcay Şahan bu sempatiyi bitirdi. Bu durum çok kişiye yansıyabilir.Trabzon dikkat
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