 Savunma sıkıntılı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Savunma sıkıntılı

    Savunma sıkıntılı
    Balıkesir Baltok, bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda kalesinde gol gördü. Balıkesirspor, ligde en çok gol gören 3. takım. Gol yememeyi takıma bir türlü empoze edemediğini söyleyen Teknik Direktör Can Cangök, "Gol yemediğimiz takdirde ligin en iyi takımı oluruz" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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