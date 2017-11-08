Kalpar dönemi
Elazığspor teknik direktör Mehmet Altıparmak’tan boşalan göreve tecrübeli çalıştırıcı Hüseyin Kalpar’ı getirdi. Bugün kente gelecek olan Kalpar, Elazığspor’a imza atacak
HÜSEYİN KALPAR 62 YAŞINDA
Bugün Elazığ'da tecrübeli teknik adamla resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 62 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Kalpar son olarak yine TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir G.Antep'i çalıştırmıştı
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
Kalpar dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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