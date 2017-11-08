 Kalpar dönemi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kalpar dönemi

    Kalpar dönemi

    Elazığspor teknik direktör Mehmet Altıparmak’tan boşalan göreve tecrübeli çalıştırıcı Hüseyin Kalpar’ı getirdi. Bugün kente gelecek olan Kalpar, Elazığspor’a imza atacak

    Elazığspor, Teknik Direktör seyin Kalpar'la her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesini tek taraflı fesheden Elazığspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'la imza aşamasına geldi.

    HÜSEYİN KALPAR 62 YAŞINDA
    Bugün Elazığ'da tecrübeli teknik adamla resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 62 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Kalpar son olarak yine TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir G.Antep'i çalıştırmıştı
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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