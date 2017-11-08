"Gaziantep ile Gaziantepspor'u barıştıracağız"
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Başkanı Huzeyfe Durmaz, Gaziantep ile Gaziantepspor'u barıştırmak istediklerini söyledi.
Gaziantep'teki çeşitli sivil toplum kuruluşları Celal Doğan Tesisleri'nde Gaziantepspor yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp olarak maddi ve transfer anlamında sıkıntı yaşandığını söyledi.
40 gündür takımın başında olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Durmaz, "Transfer yasağını aşmak ve Ocak ayında yeniden transfer yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gaziantepspor eski yönetim maalesef şehir ile barışık değildi. Biz geldiğimizden beri herkesi ziyaret ediyoruz ve amacımız Gaziantep ile Gaziantepspor'u barıştırmak. Bizin amacımız Gaziantep ile Gaziantepspor'u tek yumruk, tek bilek, tek yürek şeklinde bir araya getirmektir" diye konuştu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:39
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Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 12
Yorum
he yaw. O hakemler olmasa şimdi 10 puanda olurdunuz.Mesala Bjk maçı,mesala Göztepe maçı ofsayttan atılan gol,gs maçı dersen onlarında 2 penaltısı gi
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 16
Yorum
BOŞ İŞ ÜLKE BABALARININ ÇİFTLİĞİ YA KAFALARINA GÖRE TAKILIYORLAR..SORUN BAKALIM FUTBOL SEVERLERE KAÇI SINIRLAMA İSTEYECEK..!!!
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Düşmanını gördü!
Toplam 20
Yorum
emre bol Yine emre boldan müthiş analizler.Emre bol yalanlarıyla zehirleniyor zavallı fb taraftarı.Umut dağıtmaya devam emre bol fb şampiyon olacak
"Gaziantep ile Gaziantepspor'u barıştıracağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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