 Çaykur Rizespor’da alarm – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Çaykur Rizespor’da alarm

    Çaykur Rizespor’da alarm

    Başkan Hasan Kemal Yardımcı, “Lige verilen arayı en iyi şekilde atlatacağız” dedi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rize'da adeta alarm verildi. Rizespor başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Şampiyonluk yarışında bu kadar puan kaybının telafisi zor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çıkış yolu için çareler arıyoruz" dedi.
    Alihan TELATAR
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:32
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