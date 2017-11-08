 Bolu çıkış arıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bolu çıkış arıyor

    Bolu çıkış arıyor
    Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, 12. haftadaki rakibi G.Antepspor'un genç ve zor bir ekip olduğunu belirtti. Çarıkçı, "Gaziantep maçı bizim çıkış maçımız olsun" açıklamasını yaptı
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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