B.B.Erzurumspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, alınan kötü sonuçlar nedeniyle toplanan yönetim kurulunun kararıyla Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
arlak, alınan kötü sonuçlar nedeniyle toplanan yönetim kurulunun kararıyla Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Basın Sözcüsü Barlak, "Giresunspor karşısında alınan 2-0'lik mağlubiyetin ardından Dilaver Yılmaz Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Olağanüstü toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Özköylü ve yardımcı antrenörleriyle yolların ayrılması kararı alınmıştır. Teknik Direktör Özköylü ve teknik ekibine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlamış olup kısa sürede büyük Erzurumspor camiası bilgilendirilecektir" dedi.
Basın Sözcüsü Barlak, "Giresunspor karşısında alınan 2-0'lik mağlubiyetin ardından Dilaver Yılmaz Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Olağanüstü toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Özköylü ve yardımcı antrenörleriyle yolların ayrılması kararı alınmıştır. Teknik Direktör Özköylü ve teknik ekibine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlamış olup kısa sürede büyük Erzurumspor camiası bilgilendirilecektir" dedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:03
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