 B.B.Erzurumspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    B.B.Erzurumspor, ile yollarını ayırdı

    B.B.Erzurumspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, alınan kötü sonuçlar nedeniyle toplanan yönetim kurulunun kararıyla Teknik Direktör 'nün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    arlak, alınan kötü sonuçlar nedeniyle toplanan yönetim kurulunun kararıyla Teknik Direktör 'nün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
    Basın Sözcüsü Barlak, "Giresunspor karşısında alınan 2-0'lik mağlubiyetin ardından Dilaver Yılmaz Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Olağanüstü toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Özköylü ve yardımcı antrenörleriyle yolların ayrılması kararı alınmıştır. Teknik Direktör Özköylü ve teknik ekibine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlamış olup kısa sürede büyük Erzurumspor camiası bilgilendirilecektir" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    B.B.Erzurumspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.