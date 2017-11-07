 Gazişehir Gaziantep kalesini gole kapattı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gazişehir Gaziantep kalesini gole kapattı

    Gazişehir Gaziantep kalesini gole kapattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geride kalan 11 haftada başarılı savunma performansıyla dikkati çekti.

    Ligin geride kalan bölümünde kalesinde 6 gol gören Gazişehir Gaziantep, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan takımlar arasında en az gol yiyen ekip unvanını elinde bulunduruyor. Söz konusu 11 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapatan Gaziantep temsilcisi, yediği 6 golün 2'sini de kendi ağlarına gönderdi. Gazişehir Gaziantep, rakip fileleri ise 10 kez havalandırdı.

    Teknik direktör , yaptığı açıklamada, 4 haftadır takımın başında görev aldığını hatırlatarak, bu süreçte 8 puan topladıklarını ifade etti. Söz konusu maçların üçünde gol yemediklerini kaydeden Sözeri, "Gazişehir Gaziantep'in kalesindeki ve savunmasındaki başarı, benden önceki süreçte de geçerliydi. Bunu zaten biliyoruz. Ancak biz geldiğimizden bu yana daha etkili oynayabilmek için hareket ettik. Başarılı da olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten başarımızı sürdürdükçe hedeflere daha kolay ulaşabiliriz." diye konuştu. Erkan Sözeri, gol yememe konusundaki başarılarıyla Avrupa'nın önde gelen liglerinde yer alan takımlarla kıyaslanabilir durumda olduklarını sözlerine ekledi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gazişehir Gaziantep kalesini gole kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.