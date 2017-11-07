Gazişehir Gaziantep kalesini gole kapattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geride kalan 11 haftada başarılı savunma performansıyla dikkati çekti.
Ligin geride kalan bölümünde kalesinde 6 gol gören Gazişehir Gaziantep, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan takımlar arasında en az gol yiyen ekip unvanını elinde bulunduruyor. Söz konusu 11 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapatan Gaziantep temsilcisi, yediği 6 golün 2'sini de kendi ağlarına gönderdi. Gazişehir Gaziantep, rakip fileleri ise 10 kez havalandırdı.
Teknik direktör Erkan Sözeri, yaptığı açıklamada, 4 haftadır takımın başında görev aldığını hatırlatarak, bu süreçte 8 puan topladıklarını ifade etti. Söz konusu maçların üçünde gol yemediklerini kaydeden Sözeri, "Gazişehir Gaziantep'in kalesindeki ve savunmasındaki başarı, benden önceki süreçte de geçerliydi. Bunu zaten biliyoruz. Ancak biz geldiğimizden bu yana daha etkili oynayabilmek için hareket ettik. Başarılı da olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten başarımızı sürdürdükçe hedeflere daha kolay ulaşabiliriz." diye konuştu. Erkan Sözeri, gol yememe konusundaki başarılarıyla Avrupa'nın önde gelen liglerinde yer alan takımlarla kıyaslanabilir durumda olduklarını sözlerine ekledi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:40
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Toplam 9
Yorum
fb.li oynuyorlar ne oluyor ayağının ucundaki topa vuramayıp rakibe gol attıran futbolculardan bahsediyoruz.
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 119
Yorum
fb44_ suni çabalar bunlar :):):) 3 hafta gecikmiş istifa... senle azizden olmaz!!! biran önce gidinde sizden kurtulalım artık!
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