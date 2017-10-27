 Ümraniyespor, geçen sezona fark attı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Ümraniyespor, geçen sezona fark attı

    Ümraniyespor, geçen sezona fark attı

    Geçtiğimiz sezon 9. hafta sonunda 13 sırada yer alan Ümraniyespor, 'de bu sezon zirveyi bırakmıyor.

    2017-2018 sezonuna güzel bir başlangıç ile adından çokça söz ettiren Ümraniyespor, ligdeki liderliğini sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 9. hafta itibariyle 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 13. sırada yer alırken, bu sezon ise 1 mağlubiyet, 3 beraberlik 5 galibiyet elde ederek, ligin zirvesinde yer alıyor. Lider bu sezonki konumu ile geçen sezona büyük fark atmış oldu.

    Bayram Bektaş farkı
    Geçen yıl Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde ligi 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı takımın başına getiren kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 haftada tek mağlubiyetini 2. haftada deplasmanda oynanan Adanaspor mücadelesinde aldı.

    Deplasman fobisi
    Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Manisaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı 3 mücadeleyi de kazanamadı. Dış sahada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ümraniyespor, Manisaspor maçı ile deplasman hasretini noktalamanın peşinde.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:53
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