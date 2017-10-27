Ümraniyespor, geçen sezona fark attı
Geçtiğimiz sezon 9. hafta sonunda 13 sırada yer alan Ümraniyespor, TFF 1. Lig'de bu sezon zirveyi bırakmıyor.
Bayram Bektaş farkı
Geçen yıl Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde ligi 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı takımın başına getiren kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 haftada tek mağlubiyetini 2. haftada deplasmanda oynanan Adanaspor mücadelesinde aldı.
Deplasman fobisi
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Manisaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı 3 mücadeleyi de kazanamadı. Dış sahada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ümraniyespor, Manisaspor maçı ile deplasman hasretini noktalamanın peşinde.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:53
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Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama
Toplam 8
Yorum
FB-CH-55 Kulagının içine edilen küfürü duymayan hakeme de ceza var mı yeni düzenlemede?
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Derbinin faturası 90 bin TL+bloke
Toplam 1
Yorum
Tefo Fenerbahceye galatarasayla ayni cezayi veriyorlar. Bu nasil adalet? Galatasaray seyirsicisinin hepsinin kartlari bloke edilsin o zaman
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Ezber bozdu
Toplam 4
Yorum
tekin tabi aykut hocadan daha iyi biliyorsunuz daha çok top oynadınız daha çok fenerlisiniz daha daha daha ... bırakında adam işini yapsın
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