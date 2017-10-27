Kaplan galibiyet istiyor

İzmir'de kamp yaptıktan sonra kara yoluyla Balıkesir'e geçen turuncu beyazlı ekip, dün akşam yapılan ter idmanının ardından bugünkü maçı beklemeye koyuldu. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmada Hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Henüz dış sahada galibiyeti bulunmayan Adanaspor, son deplasman maçında Altınordu ile uzatma dakikalarında yediği golün ardından berabere kalmıştı. Toros Kaplanları bugünkü 90 dakikadan galip ayrılarak deplasman istatistiğini de değiştirmek istiyor.



TEVFİK 29 YAŞINDA

Turuncu beyazlılarda Tevfik Altındağ'ın 29'uncu yaş günü kutlandı. İzmir'de kamp yaptıkları otelde antrenman bitiminde organize edilen sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok mutlu olan Tevfik, pastadaki mumları üfleyerek takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.