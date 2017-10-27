Kaplan galibiyet istiyor
Adanaspor, Balıkesirspor Baltok'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
İzmir'de kamp yaptıktan sonra kara yoluyla Balıkesir'e geçen turuncu beyazlı ekip, dün akşam yapılan ter idmanının ardından bugünkü maçı beklemeye koyuldu. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmada Hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Henüz dış sahada galibiyeti bulunmayan Adanaspor, son deplasman maçında Altınordu ile uzatma dakikalarında yediği golün ardından berabere kalmıştı. Toros Kaplanları bugünkü 90 dakikadan galip ayrılarak deplasman istatistiğini de değiştirmek istiyor.
TEVFİK 29 YAŞINDA
Turuncu beyazlılarda Tevfik Altındağ'ın 29'uncu yaş günü kutlandı. İzmir'de kamp yaptıkları otelde antrenman bitiminde organize edilen sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok mutlu olan Tevfik, pastadaki mumları üfleyerek takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi
Toplam 2
Yorum
Ankaragücü ne boş bir insan buda
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 76
Yorum
KaRTaL Siz daha bişey yaşamadınız..sizede başlasın üstüste hakem hataları ozaman görecez bakalım masum oyuncularınızın gerçek yüzünü atilla aslan!!
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Zafer zamanı!
Toplam 4
Yorum
canyavuz bu kadro ile bu trabzonspor u yenemezsen istifa et sayın tudor....
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