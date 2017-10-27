FIFA’dan Balkes’e puan silme uyarısı
Balıkesirspor Baltok Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Andre Felipe Bernardes Santos'a alacağı para ödenmez ise puan silme cezası verileceği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi Sekreterliğinden alınan yazıda, futbolcu Andre Felipe Bernardes Santos ile Kulübümüz arasındaki ihtilaf dosyasına ilişkin FIFA disiplin hükümlerinin 64. maddesinin ihlali dolayısıyla Kulübümüz hakkında disiplin prosedürlerinin başlatılmakta olduğu bildirilmiştir. Buna göre 2 Kasım 2017 tarihine kadar futbolcunun alacağı olan 586 bin Euro'nun gecikme faizleri ve avukat masrafları da ilave edilerek ödenmesi istenmektedir. Futbolcu ile anlaşılamadığı veya ödeme yapılamadığı takdirde FIFA disiplin komitesi tarafından 3 ya da 6 puan silme ile para cezası uygulanması söz konusudur.Hatırlanacağı üzere yönetimimiz tarafından FIFA Disiplin Komitesindeki 9 oyuncuya yaklaşık 2 milyon 2 yüz bin Euro'luk ödeme yapılmış ve bu risk ortadan kaldırılmıştı. Yönetimimiz Andre Santos'a ödenmesi gereken 586 bin Euro'luk kaynak için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:18
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 6
Yorum
UA Erman TOROĞLU 7 kişilik ceza ve tahkimde 4 BJK lı var cezalar oy fazlası ile alınıyor diyordu TFF açıklama yapmadığına göre doğruymuş.
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Ozan’a özel görev
Toplam 8
Yorum
fasda senin gibi toptan anlamayan adamlar yüzünden türk futbolunun hali böyle
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 67
Yorum
UA1010 Aynısını fb de yaptı onlara da saha kapatma vermediler ama GALATASARAY yapınca auvauv caner küfretti maicon sevindi sadece aynı şey mi
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