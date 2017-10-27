Çaykur Rizespor'da 3 oyuncu yeniden kadroda!

Gaziantep deplasmanında alınan golsüz beraberliğin ardından kadro dışı bırakılan Oğulcan Çağlayan, David Petrucci ve Bright Edomwonyi, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in kararı doğrultusunda yeniden kadroya alındı.



Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, ligde son 5 maçta galip gelemediklerini belirterek bazı kararlar almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Yardımcı, "Alınan kararlar doğrultusunda kupa maçı kadrosunda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Petrucci ve Edomwonyi çalışmalarını Rize'de gerçekleştirdi. Oyuncularımızın hepsi alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün. Bu 3 oyuncumuz da Rize'de çalıştıkları dönemde işlerine olan saygılarını ortaya koymaya devam etti. Teknik ekibimizin kararı doğrultusunda bugünden itibaren yeniden takımla çalışmalara başladılar" dedi.