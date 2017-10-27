Çaykur Rizespor'da 3 oyuncu yeniden kadroda!
TFF 1’inci Lig'de kadro dışı bırakıldığı açıklanan 3 oyuncu yeniden kadroya alındı.
Gaziantep deplasmanında alınan golsüz beraberliğin ardından kadro dışı bırakılan Oğulcan Çağlayan, David Petrucci ve Bright Edomwonyi, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in kararı doğrultusunda yeniden kadroya alındı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, ligde son 5 maçta galip gelemediklerini belirterek bazı kararlar almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Yardımcı, "Alınan kararlar doğrultusunda kupa maçı kadrosunda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Petrucci ve Edomwonyi çalışmalarını Rize'de gerçekleştirdi. Oyuncularımızın hepsi alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün. Bu 3 oyuncumuz da Rize'de çalıştıkları dönemde işlerine olan saygılarını ortaya koymaya devam etti. Teknik ekibimizin kararı doğrultusunda bugünden itibaren yeniden takımla çalışmalara başladılar" dedi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:14
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Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama
Toplam 23
Yorum
GS Canerin nesi bitmiştir bunu açıkla aynı hareketi melo yapınca 11 maç yerken sırf yerli diyemi olgu yapmaya çalışıyorsunuz sayın BJK LİLER
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Lens çıkmazı!
Toplam 8
Yorum
Bonservis 5 Sene! :)) Siz FB'ye transfer çalımı A-TA-MAZ-SI-NIZ! Gerçekten istediğimiz hiçbir oyuncuyu da alamazsınız. Hayırlı olsun Lensiniz :) Çapınızı bilin ;)
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Muharrem Usta'dan flaş açıklamalar
Toplam 14
Yorum
köksal başkan çok güzel icraatlar yaptı güzel kadro kurdu ama takım bir türlü rayına girmedi,2-3 seri galibiyet bizi kendimize getirir,tam destek.
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